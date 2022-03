Stilfull Bond-reise i Ørsta

Kultur

"Thank you, Q, but this time I've got the gadgets and I know how to use them" er eit James Bond-sitat frå filmen On Her Majesty`s Secret Service. Laurdag var det Follestaddalen Hornmusikk og Stryn Musikklag som hadde tatt med seg instrumenta og skulle vise at dei kan å nytte dei. Det fekk eit nesten fullsett Ørsta kulturhus oppleve.