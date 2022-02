Drøymer du om å skrive slampoesi? No har du sjansen

Kultur

Tysdag 1. mars vert det halde skriveverkstad for ungdom på biblioteket i Ørsta.

- Kurset er for unge mellom 13 og 16 år som drøymer om å skrive slampoesi, dikt, songtekstar, noveller eller kanskje noko heilt anna, seier biblioteksjef Hanne Steinsvik.

Forfattar Endre Ruset skal halde kurset i samband med turnéen Skriv live!

- Skriveverkstaden er både for dei som har norsk som førstespråk og dei som ikkje har det – den skal vere open og inkluderande for alle. Det er gratis for ungdom å delta på skriveverkstaden, fortel Hanne Steinsvik.