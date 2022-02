- Eg er klar for å gje publikum i Ørsta eit skikkeleg show

Kultur

Ørsta-kjennaren Adam Douglas er 17. mars klar for Ørsta kulturhus.

- Eg gler meg mykje til å besøke Ørsta kulturhus. Eg og bandet har venta lenge, og er klare for å gje publikum i Ørsta eit skikkeleg show.

Den spellemannsnominerte musikaren og songaren vart landskjend då han vann Stjernekampen på NRK. Men karrieren i Noreg byrja på Sunnmøre, som frontmann i bluesbandet Woodleg Odd. Og i ein periode budde Douglas i Ørsta-bygda.

Turneen er kalla «Better Angels», det same som plata han kom med i fjor.

Musikken handlar om amerikansk roots-musikk kryssa med både soul, rock ’n roll, blues, country, rhythm and blues og jazz. Dette gjer at Adam ikkje kan plasserast i éin musikalsk sjanger. På den nye plata har han funne si musikalske sjel i ein sjanger han berre kaller «Adam», heiter det i ei pressemelding.

Uvisse

Etter lang tid med restriksjonar og uvisse, er Adam Douglas meir enn klar for å reise ut på vegen igjen.

- Vi har vore spente på om vi skulle få lov til å dra på turné i det heile, men no skjer det. Vi skal endeleg spele fullverdige konsertar igjen, seier ein nøgd Adam.

No er det nye albumet nominert til spellemann, noko Adam synest er utruleg stas.

- Det å bli nominert til Spellemann har vore på mi bucket list lenge, så dette er utruleg stas. Ekstra gøy å skulle turnere med denne plata no.

Når Adam i år igjen reiser ut på turné, tek han med seg det nye albumet - sjølvsagt tilpassa live-framføring - og med eit solid band som kruna på verket.



Med på turneen er også Kristin Dahl.

- Eg har jobba med henne tidlegare, og eg veit at dette blir bra! Kristin er ein songar, låtskrivar og musikar som lenge har bobla rett under overflata i norsk musikkliv. Ho har turnert i Noreg og elles i Europa – og har blant anna varma opp for Robert Plant, Led Zeppelin sin legendariske vokalist.