Bjønnanakken? Nei, seier Språkrådet som er usamd med Ørsta-politikarane

Kultur

Politikarane i Levekårsutvalet har gått inn for namnet Bjønnanakken for skrivemåte for eit lokalt turmål, ein fjellrygg, på Standaleidet

Språkrådet derimot tilrår at Bjørnanakken bli fastsett som offisiell primærnamnform.



Dette går fram av eit brev frå Språkrådet til Kartverket.

Saka var på høyring i Ørsta kommune i fjor.

Grendelag

I eit merknadsbrev som har komme frå Standal Grendalag, Aalesunds Skiklubb og Standaleidet Hytteforeining, er staden kalla ein kolle. Disse laga tilrår skrivemåten Bjønnanakken. Samme skrivemåten er tilrådd i eit brev som er skrive av Kirsti Øy Driveklepp i Follestaddalen velferdslag.

I dette brevet er navnelokaliteten nemnd som ein bergnabb eller ås. Om den lokale uttalen og kva som bør vera den offisielle skrivemåten, står det slik i brevet:

«Bergnabben/åsen bak Standalhytta heiter BJØNNANAKKEN i daglegtale i Follestaddalen. Det meiner vi også er, og må halde fram med å vere, den rette skrivemåten.»

Helge Standal skriv følgjande i sitt merknadsbrev:

«Bjønnanakken er truleg det eldste namnet, og korrekt namn på knausen. Bjønnabakken er ikkje ein skrivefeil, det kan ein knyte til skibakken bak Standalhytta. Der var både hopp og tendensar til slalåmløype i 60 år sidan. Begge namna er såleis korrekte.»

Levekårsutvalet i Ørsta vedtok altså i november i fjor å gå inn for at namnet blir skrive Bjønnanakken.

Grundig

Språkrådet har utvilsamt gjort ein grundig jogg for å kome fram til rett skrivemåte.

- Me meiner det er verdt å merkja seg det som er skrive i brevet frå Helge Standal, om to namn og to lokalitetar. Samstundes må me understreka at den saka me har føre oss her, er avgrensa til å gjelda det namnet som er knytt til aktuelle bergryggen.

- På Sunnmøre finst det mange SSR-registrert stadnamn som er avleidde av dyrenemninga bjørn (m.), og det er grunn til å poengtera at det i alle desse namna er nytta uttaleforma /bjøN/, skriv stadnamnkonsulent Ingvil Brügger Budal.

Ho legg til at det i Ørsta er registrert elleve namn med førelekksformene Bjønna- og Bjønn.

- Frå Ørsta er det registrert 17 namn der førelekken er skriven med rn, og eitt av dei 17 namna har vedtaksstatus. Det gjeld gardsnamnforma Bjørndalen. Skrivemåten Bjørndalen vart vedteken 6. januar 1995.

- I utfyllende reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det gitt åpning for å la navneformer med nn, i til dømes tjønn og bjønn, bli nytta som regionale samleformer. Men siden det på Sunnmøre er slik at skrivemåtane Bjørn- og Bjørna- er tilrådde og vedtekne i alle tidlegare primærnamnsaker, må me tilrå at forma Bjørna- blir vedteken òg i den saka me har føre oss her, skriv stadnamnkonsulent Ingvil Brügger Budal.