Synnøve spelte i gardeuniform for bestemor

Kultur

1. juledag gav ørstingane mykje snø og vinterstemning. Blant snøbyene var det og mogleg å høyre julemusikk frå Ørsta Hornmusikk. Gjennom mange år har dei hatt tradisjon for å besøke Ørstaheimen og Bakk-Ola-marka for å spele julemusikk for brukarane.