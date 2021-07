– Villmarkas uønskte og sikkert nokså arrogante steson såg seg nøydd til å slå leir.

Kultur

Noko naturbarn har eg aldri vore, men ein gong var eg ein kulturell ungdom som trudde han skulle verte forfattar. Mi viktigaste danningsreise tok eg på Island i 1994. Planen var å haike rundt heile øya mens eg las og skreiv og oppsøkte dei skilsetjande naturopplevingane.

Sjølv om eg voks opp mellom dei fagre fjella på Sunnmøre, har eg for det meste berre kika på dei. Men eg hadde høyrt om ulike folk sine store opplevingar, både heime og andre stader. Dei snakka om å kjenne seg i eitt med naturen. Store ord, og det høyrdest ut som noko som burde prøvast.

Det begynte bra. Den fyrste dagen kom eg meg greitt frå Reykjavík til Akureyri i nord. Der sjekka eg inn på campingplassen, og låg eit par dagar i teltopninga og las bøker og prøvde å sjå bra ut.

Frå Akureyri ville eg haike vidare austover, mellom fjell og over vidder, til Egilsstaðir. Lastebilsjåføren som plukka meg opp, sa at han måtte svinge av om lag halvvegs, men at eg kunne sitje på og haike vidare derifrå. Det eg ikkje visste, var at halvvegs mellom Akureyri og Egilsstaðir ligg det store inkje.

Etter at lastebilen hadde hosta og harka seg oppover ein smal og humpete veg i nokre timar, og det endeleg flata ut, såg eg dette store inkje. Me var på eit ovalt platå som strekte seg mangfaldige kilometer i alle retningar. Terrenget var svakt kupert og bestod stort sett av lava, mose, litt lyng, ei lita elv. Heile dette enorme platået var omringa av nakne og nifse fjell. Om lag midt i inkje delte vegen seg, og eg vart lempa av.

Det var midt på natta og lyst og goldt, og eg hadde ikkje stått mange minutta før det slo meg, hardt og brutalt: eg har aldri kjent meg så aleine som no. I eitt med naturen, du liksom. Einskapen var aldeles fråverande. Eg tenkte: der er naturen, og her er eg. Me er ikkje i lag. Me er knapt nok på hels.

Kva no? Ingen grunn til å stå og haike, i alle fall, der fanst ikkje trafikk, så eg bestemde meg for å spasere vidare, i selskap med likegyldig lyng og avvisande fjell.

Etter ein halv kilometer såg eg ein sauebande som stod og hang midt på vegen, hundre meter lenger framme. Eg tenkte dei ville flytte seg når eg kom nærare, men nei, i staden begynte sjefen, ein ilter vêr med trugande horn, å sparke i grusen og banne og steikje. Dette var verken tida eller staden for å slåst med ein sau. Eg stoppa og kjende etter, einsemda nådde stadig nye høgder. Floraen gav blaffen, fjella gav blaffen. Faunaen gav blanke blaffen.

Villmarkas uønskte og sikkert nokså arrogante steson såg seg nøydd til å slå leir. Eg la meg ned ved sida av vegen, med ryggsekken som pute, og filosoferte. Ja ja, ein vert fødd aleine, ein døyr aleine, og i mellomtida ligg ein aleine i grøfta på ei vidde der alt gir blaffen.

Rett skal vere rett. Ikkje all kultur er bra, heller. Då den fyrste bilen endeleg kom ein gong utpå morgonkvisten, suste han rett forbi tommelen min. Men den neste stoppa, og eit par timar seinare var eg endeleg i Egilsstaðir, der eg tvert kjøpte meg ein flybillett tilbake til Reykjavík.

Eg fekk meg plass ved vindauget på eit propellfly, og det var sol og strålande vêr. Me flaug over fjell, vidder, vulkanar, isbrear; eit rørande vakkert syn. Flyverten hadde språk, og delte ut drops. Topp tur.