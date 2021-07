Stort oppmøte på hagevandring

Kultur

Måndag 21. juni arrangerte Ørsta hagelag hagevandring heime hos Jarle Bae og Anne Karin Espe i Volda.

Det var stor oppslutning, med godt over 40 personar som møtte opp. Bae og Espe viste fram ein fantastisk hage. Spesielt med hagen var alle dei flotte murane, trappene, gruer og levegg i naturstein.

Mange lurte på kvar dei hadde fått tak i all denne flotte steinen. Då kunne Bae fortelje at den var frå både Hornindal, Utvik, i skogen bak huset, ned i elva og litt funne på tomta. Ein mann med syn for stein.

All denne flotte muringa var kanskje også noko av grunnen til at dei fekk byggeskikkprisen. Det var ei godt utnytta tomt i nokså skrått terreng.

I tillegg til blomster og vakre staudar dyrkar dei også gulrøter, potet, knutekål, jordbær og mykje tomatar, både i drivhus og i potter ute. Eit sjølvbygd drivhus var fullt til randa med tomatplanter. Bruken av einer gjekk igjen i både drivhus, buegang og reiskapsbod. Og spesielt mange likte den lilla døra til drivhuset, som Anne Karin sjølv hadde laga.

Så kva er nøkkelen til slik ein vakker hage? Bae understreka at han og Anne Karin er eit godt team, som utfyller og hjelper kvarandre.