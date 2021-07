Kultur

I mange timar var ferja Goma lokasjon for Hollywood-filmen Black Widow for to år sidan. Bilar vart køyrt av og på ferja medan kamrane gjekk. Ferja la frå kai og midtfjords sat statistane i bilane sine medan Scarlett Johansson gjekk inn i hovudrolla som Natasha Romanoff. Onsdag hadde Black Widow verdspremiere på kinolerretet. Goma og ferja får sine sekund i filmen. Publikum får og sjå ho bevege seg på ferja før ho kvittar seg med ein mobiltelefon. Ein av dei som var om bord i ferja 29. mai 2019 var Kjell Rune Klubbenes. Onsdag såg han filmen og fekk sjå at både ferjesekvensen, Hjørundfjorden og Joker-butikken kom med i sluttproduktet. Til saman er det rundt tretti sekund frå Sæbø og Hjørundfjorden som har kome med etter timane med innspeling.