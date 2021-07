Sæbø blir ein del av Hollywood-universet

Kultur

7. juli har Marvel-filmen Black Widow kinopremiere og 9. juli blir den tilgjengeleg på strøymetenesta Disney+. For to år sidan vart dei første scenene til storfilmen spelt inn på Sæbø. Ifølgje opplysningar til VG er det stadfesta at Noreg blir Noreg i filmen, og at Sæbø er i nærleiken av heimen til hovudkarakteren Natasha Romanoff (spelt av Scarlett Johansson).

– Det er ein god grunn til at Natasha Romanoff er i Noreg, seier medprodusent Brian Chapek.

– Sæbø er byen like ved Natasha sin trailer, hennar trygge stad. Ho tek bilferja og vi ser utrulege norske fjordar, seier location manager Jamie Lengyel.

I tillegg til filming på Sæbø vart det og spelt inn scener i Trollstigen.

– Vi valde Norge fordi det gav oss desse vidstrakte landskapa, og spesielt naturen får fram så mykje av kor Natasha var i livet sitt og blir eit vendepunkt for henne, seier Lengyel.

Då Hollywood kom til Sæbø Slettedalshjørnet vert aldri det same. No vert denne delen av Sæbø eit filmikon. Etter at Scarlett Johansson var der.

Hjørundfjordingen Jon Hustad mislikar merksemda "Neste år vert heile verda tapetsert av bilete av Hjørundfjorden" Er det for mykje å be om, litt fred?, spør Jon Hustad.