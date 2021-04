Korleis blir kultursommaren?

Kultur

Fleire av dei lokale festivalane har allereie gitt beskjed om at det blir aktivitet i sommar. Det første store arrangementet som ventar om ein månads tid er nasjonaldagen. I fjor vart det 17. mai ein dag prega av snø, biltog og kreativ feiring. Slik ligg det og an til å bli i år. Ørsta IL fotball står for arrangementet i Ørsta sentrum. Førebels har det vore lite aktivitet i 17. mai-nemnda grunna nasjonale føringar.