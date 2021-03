Dei møttest på musikklinja i Volda, no har dei hamna på NRK P3

Kultur

Det starta på musikklinja i Volda. No har Svenning Veiseth frå Hareid, Henrik Solheim Stave frå Ulsteinvik og Marius Osborg frå Ørsta debutert med plate. Og allereie no er dei topplista på NRK P3 urørt si «anbefalte» låtar og på Pop-lista. På kort tid har dei også nådd over 20.000 streams av songane på Spotify.