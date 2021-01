Kinobesøket meir enn halvert i Ørsta

Kultur

2020 vart eit katastrofeår for kinoane i Noreg. 12. mars stengde kinoane grunna koronapandemien. I mai vart det opna litt opp for publikum. Janne M.G. Skarstein, leiar for Ørsta kulturhus, stadfestar at 2020 vart eit katastrofeår. I 2019 var det 19.557 besøkande. I 2020 vart besøkstalet meir enn halvert til 7.467.