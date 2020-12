O jul med di spel-glede

Kultur

Dette er jula då vi kjem til å runde Netflix. Men før brakkesjuka tek deg fullstendig: Her er brettspela som kan lyse opp jula 2020.

Den kanskje største brettspelentusiasten i landet, Remo Rehder, som også er grunnleggjar av den uavhengige forbrukaropplysningssida Brettspelguiden, er klar på at det finst eit rikt utval spel som eignar seg framifrå som juleunderhaldning.

Og i bokbutikkane blir trenden stadfesta: Folk er innom og kjøper analog moro som puslespel, kortspel og tradisjonelle brettspel – som aldri før. Koronakrisa har ført til at vi må vere meir kreative i eigen heim, og dermed er dei gode gamle brettspela gode å ty til.

– Hovudgrunnen til at brettspela held seg så godt, er vel at det er ein unik sosial aktivitet som både skapar konkurranse, glede og moro. Og der alle deltakarane er opptekne av det same, samtidig. I tillegg så er det jo enorm variasjon i typar spel, eg tør påstå at det finst eit spel for absolutt alle. Sjølv for dei som «ikkje likar spel», finst det nok eit eller anna spel som vil trigge dei, berre dei blir introduserte for det på den rette måten, meiner Remo Rehder.

Pur familiehyggje

Kva spel som er spesielt i bruk i jula, tør ikkje spelentusiasten meine så altfor mykje om. Her er det like mange tradisjonar som det er heimar, meiner han.

– Men det vi veit, er at veldig mange spelar spel i jula, anten som ei rein familiehyggje, eller òg som underhaldning i selskapa. Alle spela som ein fekk på julaftan, må jo spelast, må vite. Så ein kan vel tenkje seg at det blir spelt spel i alle kategoriar gjennom jula, men selskapsspel er nok kategorien det er størst fokus på.

– Samtidig veit eg at det i fleire område av landet er lange tradisjonar for å spele «Gnav» i jula, noko eg sjølv òg gjer i tre juleselskap, seier Rehder. Som meiner ein viktig faktor med spela er at det er noko vi kan samlast om å gjere – i motsetning til dei fleste skjermbaserte underhaldningane.

– Det er vel ikkje så mange TV-seriar som heile familien synest er interessant? Og konsollspel er vel noko ein primært gjer åleine, eller med få andre. Men uavhengig av det, så er det godt å kunne gjere noko som ikkje blir styrt tidsmessig av andre, og der det er rom for ein god samtale, eller ein god latter, om det oppstår.

Senkar pulsen

Remo Rehder har to speltradisjonar i jula, den eine er «Gnav» og den andre er å «plage» familien med det nyaste på selskapsspelfronten – sidan han, som han seier, må misjonere litt.

På spørsmål om kva folk som må feire jula åleine kan gjere på spelmorosida, svarer han:

– Brettspel er så populært at det i dag blir laga online versjonar/appar av nesten alle spela, i alle fall dei som oppnår ein viss suksess. Det er til og med sånn at dei ivrigaste blant oss kan teste ut prototypar online. Fleire forlag har eigne nettstader for titlane sine, og det finst nettstader som BoardGameArena, Tabletopia og Boardgamesimulator, for å nemne nokre. Der vil du møte likesinna frå heile verda, og eit enormt utval spel, primært på engelsk, vel å merke.

Rehder opplyser òg at veldig mange spel kan spelast i «solo mode», med nokre få endringar i reglane, som anten er vedlagde eller kan finnast på nettet.

– Elles er det jo ein del spel som er meint å spelast åleine òg, sjølv om veldig mange av dei ofte tenderar mot pusleoppgåver. For meg er det å setje seg ned med eit lite brett og nokre få brikker, og løyse diverse oppgåver, god hjernetrim, det er noko eg ofte gjer for å senke pulsen eller rett og slett berre kose meg. Utgivaren «Smart games» vil eg på det varmaste tilrå i så måte.





Her er Remo Rehders tilrådingar for jula 2020:

Spel for dei minste (2-5 år):

«Lillestorm» er ein serie spel utvikla i Danmark, med det formålet å snakke med barna om daglegdagse hendingar og kjensler for derigjennom å utvikle evnene deira til å uttrykkje seg. Så det krev litt av dei vaksne som skal spele det med barna, men det gir eit flott høve til å komme nærare barna og forstå dei betre.

Spel for 4–6 åringen:

«Puppy pluss» er eit spel der ein lærar grunnleggjande matte, i første rekkje forma på tal, og så den innbyrdes rekkjefølgja deira og mengd, og til slutt litt addisjon. Dette blir gjort ved hjelp av vekta tal og små søte kvalpar som skal balanserast på ei gammaldags vekt. Veldig snedig og godt læremiddel, forkledd som eit spel.

Spel for tidleg barneskule:

«Dragomino» er barneversjonen av det svært gode Kingdomino, der ein byggjer ut området sitt med todelte brikker (dominoar) med ulike terreng. Og der ein utviklar terreng av same type finn ein drakeegg, der nokre er tomme og andre har ein drake. Spelaren med flest drakar ved slutten av spelet vinn. Enkelt konsept, kort speletid og flott innhald gjer spelet til ein vinnar. Og då spesielt sidan det lærer barn om ei viktig sak; prognose.

Spel for barn imellom (7-12 år):

«Goal!» kan tilrådast til dei fotballgale. Eit artig kortspel der ein skal prøve å skåre mål på dei andre spelarane, medan ein samtidig må forsvare sitt eige. Enkelt spelkonsept, men interessant nok til at det fengjer mange.

«Twit it!» er eit veldig godt alternativ for dei aller fleste. Eit kortspel der attkjenning- og reaksjonsevnene blir stilte på prøve. Her må ein nemleg kjenne igjen mønster på kort, og på den måten prøve å sikre seg 5 like sett med kort.

«Pool party» er eit fornøyeleg lite spel om å dytte brikker ut i eit badebasseng, og vere den einaste attverande på bassengkanten ved slutten av spelet. Kvar spelar har ein farge som er hemmeleg for resten, og i din tur kastar du terningen og flyttar ei valfri brikke rundt bassenget og dyttar uti ei brikke om du hamnar på same stad. Den brikka (og spelar med same farge) er ute av spelet. Godt taktisk spel.

Spel for tenåringen:

«Minecraft» er eit nettspel veldig mange av dagens unge har brukt mykje tid på, og då kanskje spesielt gutane. Ravensburger har laga eit attkjennbart brettspel av spelet, som gir noko av den samen byggegleda. Det er òg fleire utvidingar på trappene, så dette kan nok fort vise seg å bli ein av dei store suksessane i denne aldersgruppa dei næraste åra.

Gåver mellom tenåringane:

«Virus» er verkeleg artig og tidsriktig (sjølv om det vart lansert fleire år før dagens epidemi), der ein skal prøve å skape ein virusfri kropp av fem delar først. Dei andre vil prøve å infisere kroppsdelane dine, så det er viktig med eit aktivt immunforsvar.

Vert/vertinnegåver:

«0-100» er eit annleis spørjespel der alle svara er mellom 1-100, og målet er å komme tettast på, for derigjennom få færrast mogleg poeng. Superenkelt – og kort speletid gjer at det kan givast og spelast same kveld. Og det vil garantert skape ein munter konkurranse, der alle kan kose seg.

«Hanabi» er eit uvanleg og svært godt kortspel, der ein saman skal prøve å skape dei flottaste fyrverkeria. Det unike med spelet er at ein speler utan å sjå sine eigne kort, men til gjengjeld alle dei andres, og må gi hint om kva kort dei må spele. Så dette er eit spel for dei litt meir seriøse, som eksempelvis er glade i tradisjonelle kortspel som «Amerikanar» og «Spardame», men er klare for nye utfordringar.

«Hi-Lo» er eit nytt norskutvikla kortspel med ein ganske original speldynamikk, der målet er å sitje igjen med færrast mogleg poeng, og den som først når 99 har tapt. Spelet er basert på at kvar spelar har eit 3x3 rutenett med kort føre seg med biletsida ned, og desse må snuast opp eller bytast bort, og når du klarer å danne sett kan dei fjernast frå rutenettet. Annleis, artig og vanedannande.

Spel for studentgjengen:

«Team 3» er artig selskapsspel der ein speler på lag for å stable klossar. Men sjølvsagt ikkje utan nokre utfordringar; Ein ser oppgåva, men kan ikkje snakke og må formidle kva som skal byggjast til den andre personen, som igjen skal forklare den siste personen kvar klossane skal stablast, men denne har bind for auga. Hektisk moro for alle involverte.

Spel til den som blir sitjande ein del åleine:

«Anti-virus» er ein hjernevridar med 50+ oppgåver der ein får eit gitt oppsett av brikker på eit brett, og må skyve brikkene rundt i eit forsøk på å dytte det raude viruset ut av ein opning på brettet. Det skal seiast at det finst veldig mange bra liknande oppgåveløysingsspel frå dette forlaget, så ein kan ta ein titt på andre titlar òg.