Kultur

Små hendingar, assosiasjonar til barnedomen, melankoli, artige opplevingar, refleksjonar og tankar som har festa seg har blitt til tekstar som Janne Kristin Lid har delt på sin Facebook-profil. Tekstar som mange har lest, kjent seg att i og fått ein kjensleladd reaksjon på. Fleire av lesarane har etterspurt ei samling av tekstane. Då Oddgeir Nossen i forlaget Nossotros tok kontakt fekk Lid dytten ho trengde for det som no har blitt boka Kvardagsforteljingar.