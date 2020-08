Kultur

Det låg ein fin ljom over Ytre-Hovden onsdag kveld, då niande utgåva av Sommarljom tok til for alvor i heimbygda til Ivar Aasen, som fylde 207 år same dag. Stemninga var magisk, og dei fleste som var på marka på slektsgarden til arrangør Torgeir Hovden Standal storkoste seg denne milde og fine seinsumarkvelden.