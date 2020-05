Kutta festspel-støtta - meir midlar til korpsa

Kultur

Årleg vert det tildelt kulturmidlar frå Ørsta kommune som lag og organisasjonar kan søke om. Totalt 160.000 kroner skulle fordelast i 2020. I år kom det inn 19 søknader før fristen 25. april. I fjor var talet på søknader 29.

Før saka kom opp i levekårsutvalet onsdag var det fleire som hadde tatt kontakt med kulturrådgjevar Jostein O. Mo om at korpsa fekk ulike summar. I den opphavlege tilrådinga skulle Follestaddal Hornmusikk og Ørsta Hornmusikk få 8.000 kroner kvar, medan Vartdalsstranda generasjonskorps og Sæbø Skulekorps/generasjonskorpset var løyvd 5.000 kroner. Kommunedirektøren endra tilrådinga til at alle korpsa fekk 7.000 kroner. Odd Magne Vinjevoll fremja eit forslag om 8.000 kroner til dei fire korpsa som vart samrøystes vedteke.

Midlane til auke støtte kjem frå pengar som var tiltenkt Dei nynorske festspela. 90.000 kroner skulle løyvast Festspela i år. Volda og Ørsta kommunar var samde om å at begge skulle auke tilskotet sitt. For Ørsta sin del gjekk summen frå 75.000 kroner til 90.000 kroner. Saka vart sendt frå kommunestyret og tilbake til levekårsutvalet. Ordførar Stein Aam orienterte om at Volda kommune ikkje har auka sitt tilskot. Dermed gjekk levekårsutvalet inn for å gje same tilskot som før til Festspela på 75.000 kroner.