Stor interesse for prosjektet «Aleine saman»

Kultur

Det nasjonale prosjektet dokumenterer det som skjer i samfunnet med hjelp av kunst og tekst, og har blitt ein suksess.

Prosjektet blei lansert allereie første veka Noreg i praksis var stengt og det ikkje lenger var mogleg å formidle kunst og kultur på den måten vi er vande med. Samstundes mista mange kunstnarar, forfattarar og artistar inntektskjelda si. Per dags dato er det publisert 36 bidrag i form av blant anna tekstar, songar og dikt, og fleire skal det bli. Prosjektet har no passert godt over 100 000 sidevisningar på nynorsk.no.

– Det er gledeleg at så mange utøvarar ønskjer å bidra. Vi har vore i kontakt med over 40 utøvarar, og nesten alle ønskjer å vere med på prosjektet, seier direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Teksten til Maria Parr, «Korona er ein ball med piggar» er bidraget som har fått mest merksemd, men også teksten til Ruth Lillegraven, «Dette er andre dagar» og dei nye songane til Tønes, «Vinden i ditt hår» og Sirkel Sag, «Dei glana», som begge hadde verdspremiere på nynorsk.no, har vore svært populære. Bidraga er varierte, blant anna har forfattaren Tore Renberg skrive eit heilt nytt dikt, «Dei stille dagane». Professoren, forfattaren og debattanten Jan Inge Sørbø har skrive eit essay som reflekterer over kva tider som koronakrisa gjer med litteraturen vår. Lars Mæhle og Beate S. Lech har skrive barnesongen «Tida vil ta deg dit». Marit Eikemo og Linda Eide strøymer sitt eige sjov frå Bergen der dei tek opp tema og problemstillingar som er aktuelle for tida vi er i no.

Nynorsk kultursentrum er ei offentleg finansiert uavhengig stifting som spreier språk, kultur og kunnskap på nynorsk og dialekt til heile landet.