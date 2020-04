Ørsta mållag er 120 år

Kultur

14. april, er det 120 år sidan Ørsta mållag vart skipa med namnet Ørsta maalring. Det har til no vore uklart når mållaget vårt vart skipa, men i «Nærings- og kultursoge for Ørsta 1837–1915» har Gunnar Ellingsen funne svaret. 14. april 1900 var det kalla inn til møte på folkehøgskulen med oppmodinga: «Møt daa fram alle maalfrendar, unge og gamle. Dykk veit alle saman, at nett no gjeld det aa taka eit tak; men skal me det, so maa me lyfta i flokk.»¨

I eit referat står det at det på skipingsmøtet var «samla meir folk en ein kunde venta i slikt ruskut føre som det var.» Møtelyden vedtok å skipe ein målring som skulle melde seg inn i Møre og Rauma Maalsamlag, som var skipa året før. I lagslovene heitte det i § 1: «Ørsta maalring hev til fyremål aa vekkja samhug for maalsaki og hjelpa fram det norske maal.» og i § 2: «Til dette vil laget arbeida som best det kann millom anna ved aa greida ut um maalsaki for folk, spreida norske blad og bøker utyver heimarna og faa maalet inn i skulen og kyrkja.»

Styret i laget hadde ein medlem frå kvar av krinsane; frå strendene, frå midtbygda, frå Follestaddalen, frå Åmdalen og frå Hovdebygda. Dessverre fortel ikkje referatet kven som vart fyrste leiaren, men Olav Hamar vart aktivt med frå skipinga med appellar og talar, og som styremedlem.

Ørsta mållag vedtok på årsmøtet 24. februar i år å ta den nye skipingsdatoen inn i lovene, og kan no markere eit lagsliv som tok til for 120 år sidan. Ørsta mållag står seg sterkt framleis.