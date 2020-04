Kultur

Etter eit innlegg i gruppa "Råning i Ørsta" starta diskusjonen og tankane å gå om drive-in-kino i Ørsta. Elise Stokken plukka opp ballen og spelte den vidare til ordførar Stein Aam. Ordføraren kvitterte på ideen og dermed var hjula i gang. Aam fekk engasjert Hans Robert Bondhus og etter to intensive dagar med arbeid er det no klart at det blir drive-in-kino langfredag.