100.000 til kunstlaget

Kultur

Kunstlaget søkte om støtte fordi dei har planar om sju utstillingar med profesjonelle samtidskunstnarar i 2020.

– Felles for kunstnarane er at dei tek utgangspunkt i landskapet dei kjem frå eller bur i, og gjennom prosjekta ser vi på problemstillingar knytt til utnytting av landskapet, atmosfæriske lys og fargeskiftingar, digitale omsettingar av eit landskap og det å minnast landskapet folk vaks opp i. Prosjektstønad vil gjere det mogleg for kunstlaget å betale honorar til kunstnarane og blant anna bidra til at vi kan gjennomføre kunstnarsamtalar, formidlingsprogram og verkstader for barn og unge, skreiv kunstlaget i søknaden.