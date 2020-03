Kultur

Marvel-filmen Black Widow skulle ha verdspremiere 1. mai. I fjor var filmproduksjonen to dagar på Sæbø for filme fleire scener. Disney, som eig Marvel, har bestemt seg for å utsette premieren på ubestemt tid. grunna korona-situasjonen i verden. Dermed må filmpublikummet vente litt lenger for å sjå kor mykje av Sæbø og Hjørundfjorden som er med i storfilmen.