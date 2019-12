Festkonsert for Volda og Hornindal

Kultur

Den første januar er den nye Volda kommune eit faktum. Og vel ei veke etter at det nye året er skote i gong inviterer Volda kommune heile folket til ein stor festkonsert for å feire at Volda + Hornindal =sant.

Kulturbyggjing har vore eit viktig tema i arbeidet framfor kommunesamanslåinga. Ei eiga nemnd har vore i arbeid i to år, og oppdraget med å arrangere den store festen, er det siste. Og denne januarettemiddagen er det dette som vert løfta høgt. Vi let saker, vedtak og politikk ligge og samlar oss om det som bitt oss i hop og som skaper samfunn, kulturen. Det heile skjer i propellhallen, som er rigga for storkonsert med vellyd denne dagen, heiter det i ei pressemelding frå arrangørane ved Arild Andenes.

Volda er ein kommune med mykje talent, men også stjerner! Aktørane til festkonserten er henta frå heile Volda, med god breidde både i sjanger, grad av profesjonalitet og alder, og stjernekamp-Beate Stellevoll Lech, Beady Belle kronar det heile. I samband med konserten i regi av jazzklubben same kvelden, har vi fått låne henne for høvet.

- Både start og avslutning av festkonserten er vigd dei musikalske røtene, folkemusikken. Både Kviven duo og Kviven spelemannslag har funne kvarandre gjennom Kvivstunnelen. Frå Bjørke bidreg pianist John Inge Leira Bjøringsøy, som finn godt tonen i lag med Arild Andenes på trompet. Bygdene våre har fostra mange talent, Siv Aurdal har røtene sine inne i fjorden, og denne dagen er det med Austefjordidentitet ho syng i lag med koret sitt, STEMT. Sindre Løvik representerer Dalsfjorden, og i lag med Sigrid Tønnesen dreg han Johnny Cash heilt inn i det kommunale festselskapet. Frå Folkestad skal vi verte smitta av Bygdlesfeber, og Mork stiller med heile Morkakoret. Volda har noko så storveges som eige symfoniorkester, dette er vi så stolte av at vi har bestilt ekstra stor scene så alle seksti skal få plass i lag med harpespelaren frå Hornindal, Stelle Birte Poland. Vi skal ikkje kjenne oss heilt trygge for om det kan kome sidespark frå grannekommunen, etter som Kirsten Ose står på plakaten, den som finn vegen til Propellhallen 11. januar får sjå, heiter det.

Festprogrammet vert knytt saman av skodespelar Torunn Lødemel Stokkeland frå Hornindal, og det ryktast at ho har lagt ekstra omtanke i kostymet for høvet.

I pausen vert det servering av fest-kake og kaffi, og me håpar at det byr seg gode høve til å mingle, prate og verte betre kjende.

I festkomiteen sit, forutan Arild Andenes, som er særskilt hyra inn som primus motor og driven arrangør, Odd Harald Sundal frå fellesnemnda, Astrid Gjersdal og Ola Berset Ulvedal frå høvesvis Volda og Hornindal frivilligsentralar, Anett Mari Bugjerde, eldsjel frå Hornindal og Sigurd Tverberg frå Ungdomsrådet i Volda.