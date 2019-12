100.000 kroner til Sommarljom

Kultur

Sommarljom søkte om eit tilskot for 2020 på 120.000. Dei har no fått tildelt 100.000 kroner frå Kulturrådet. Sunnmøre kammermusikkfestival søkte om 350.000 kroner i 2020 og 400.000 kroner i 2021. Dei har fått tildelt 200.000 kroner for 2020.

Trandalrock søkte om 300.000 kroner i tilskot, men i denne omgang har dei ikkje fått tildelt midlar.

Det er 160 millionar kroner som har blitt tildelt 171 musikkfestivalar i Noreg.

– Vi ser eit stadig større spenn både i omfang og i grad av profesjonalitet, seier Jan Ole Otnæs, som er leiar av Kulturrådet sitt musikkutval for arrangør- og festivalstøtte i ei pressemelding.

– Vi ser festivalar dedikert til enkeltinstrument, festivalar dedikert til spesielle eigenskapar og formål, festivalar retta mot spesielle komponistar og festivalar med spesielle utøvarar i sentrum.

Joachim Kroken Åsebø