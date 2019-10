Storslegen countrykveld på Vartdal

Kultur

Kyrkja på Vartdal er kanskje den einaste i Ørsta kommune som er skikkeleg bardunert, for synnavinden frå dalen i Nordre Vartdal kan vere skikkeleg hard. Ei historie går ut på at då dei bygde denne kyrkja, makta bygningsmennene ikkje å drive trenaglane mote vinden, medan dei på andre sida let vinden gjere arbeidet med å drive inn naglane.