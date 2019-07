Store musikkopplevingar på lita scene

Kultur

Dette meinte vokalist og gitarist Hans Olav Settem i bandet Benedikt, etter å ha opna laurdagsfesten på Haukly laurdag kveld. Saman dei ni andre musikarane i bandet, har han vorte plukka ut til å spele på den noko smale musikkfestivalen Indiefjord.

Indiefjord er ein intim festival for fans av – og artistar i – musikksjangeren «indie». Tradisjonelt har kjenneteiknet for indie vore sjølvstendige artistar og band som kanskje ikkje har så mykje utstyr, men som spelar inn heimesnikra musikk med personleg preg. Artistane har ofte svært dedikerte fans som reiser land og strand rundt for å høyre dei spele live. Publikum er spissa, og dét er stas for artistane.

– Det er ein nisjefest i fine omgjevnader. For folk frå andre land, er det ein turistattraksjon i seg sjølv å vere her. Og for banda er det superattraktivt å spele. Mange band innan denne sjangeren, som har halde på ei stund, er van med utakknemlig publikum, eller at det ikkje er fullt fokus på musikken. Då er det veldig gøy at så mange entusiastar er samla på ein plass. Det er nesten ikkje skilje mellom scene og publikum. Eg håper verkeleg dei vil halde fram med å arrangere dette, seier Settem, som spelte på Indiefjord for andre gong.

Bygdefestival

På Haukly var det altså heilt fullt laurdag. 230 personar rakk å kjøpe billettar før det vart utselt. Inne var god stemning, full sal og eit lydhøyrt publikum. I sommarnatta utanfor, var det latter og prat frå folk frå inn- og utland, innlosjert i telt, campingbilar og vandrarheimar kring om i bygda. Heile Bjørke var festivalområde i helga, og konsertmenyen på Haukly var sjølve høgdepunktet.

Det var ein lukkeleg, men sliten arrangør som laurdag kunne sjå at hjartebarnet Indiefjord hadde kome vel i hamn for sjette gong. Silje Haddal Mork har stått på i mange månader for å booke artistar, ordne logistikk og førebu bygda på storinnrykk av gjestar.

Vil dele musikken

– Kva er motivasjonen for å arrangere Indiefjord?

– Det er å få booke favorittbanda og få sjå dei live. Det er litt egoistisk, men eg vil veldig gjerne dele musikken. Banda er så gode at andre her må få høyre dei. Å få ta indiepopen til fjordane og oppleve det her, er veldig spesielt, seier Haddal Mork.

– Korleis går det å få verda til Bjørke?

– Det er veldig mykje logistikk. Broren min, Jon, har har gjort ein kjempejobb med å få banda og gjestane hit. Når folk reiser heilt frå Australia og New Zealand, kjem det mange spørsmål om korleis ein kjem seg til Bjørke. Det vert litt kaos av og til, men det er ein del av sjarmen. Så er bygdefolket kjempepositive og hjelper oss med alt mogleg. Er det noko vi ikkje rekk å få unna, tek bygdefolket tak og hjelper til å med å bere bord, hente band eller kva det skulle vere. Mange har stilt opp både offisielt og uoffisielt i alle år, heilt frå den første festivalen.

– Det gir meirsmak til fleire festivalar?

– Vi er alltid veldig slitne når det står på, så vi seier vi tek eitt år om gangen. Så bestemmer vi oss ved juletider kvart år. Men vi ser at folk kosar seg veldig. Det gjer at vi gjerne vil fortsette. Det er kjekt å sjå at vener og band eg kjenner frå andre plassar kosar seg i denne settingen, saman med dei lokale. Det er surrealistisk å sjå alt samla her.