– Kva kommunar går inn i Kinn kommune?

Kultur

Sidan 1990-talet har fotballgruppa i Sæbø IL arrangert Påskerebusen. For svært mange er arrangementet ein fin aktivitet å samlast rundt, i tillegg til at kunnskapsspørsmåla leitar fram konkurranseinnstinktet for fleire. Eit av laga som tok del både langfredag og 1. påskedag var tre generasjonar i familien Skaar Berg.