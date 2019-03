Målpris til Hødd

Kultur

Prisen vart delt ut under årsmøtet til Sunnmøre Mållag i Ivar Aasen-tunet laurdag føremiddag.

– Hødd har vore eit førebilete ikkje berre sportsleg, men også språkleg og kulturelt. «Stolt – audmjuk – inkluderande». Dette er visjonen og verdigrunnlaget til Hødd, og den som er stolt, tek vare på seg sjølv og sin eigen identitet. Språk og identitet er einegga tvillingar. Dette har leiarane i Hødd forstått.

– I alle sunnmørskommunane utanom Ålesund er styrings- og opplæringsmålet nynorsk. Slik er det dessverre ikkje i alle idrettslaga i dei same kommunane. Årsaka er neppe motvilje mot eige språk og eigen dialekt. Årsaka er heller at så godt som alt sportsstoff i riksmedia og i sentrale idrettsorganisasjonar er på bokmål. Heldigvis har Hødd og dei andre idrettslaga som nyttar nynorsk, skjøna kor viktig det er at spesielt unge idrettsutøvarar og idrettsinteresserte får røyne at språket deira eignar seg godt også i idrettsverda. Difor fortener alle desse laga takk og honnør, heiter det i grunngjevinga.

I nemnda for målprisen sit: Hilde Osdal (Volda Mållag), Terje Aarset og Terje Kjøde (begge frå Ørsta Mållag).