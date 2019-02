Tonje klar for The Voice-duell

Kultur

Den innleiande delen av songkonkurransen The Voice på TV2 er ferdig. No startar utslagsrundane der to og to deltakarar konkurrere mot kvarandre. Tolv deltakarar er sett saman to og to av mentorane sine. Ein av duellantane får vere med vidare, medan dei andre mentorane kan stele den deltakaren som står att. Første program går fredag 1. mars, og då blir det gjensyn med Tonje Aakre frå Ørsta.

Vidare i The Voice - Det var dritkult! Tonje Aakre (20) frå Ørsta er vidare i songkonkurransen The Voice på TV2.

20-åringen er på laget til mentor Martin Danielle Bjercke. Aakre skal synge «Ain´t Nobody» av Jasmine Thompson. Ho skal duellere med jamaldringen Amalie Hamborgstrøm frå Fredrikstad. Ho skal synge «The Story» av Brandi Carlile.