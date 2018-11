Øyehaug nominert til Ungdommens kritikerpris

Kultur

Det melder Foreningen !les i ei pressemelding.

Ungdommens kritikerpris er eit samarbeid mellom Foreningen !les, Utdanningsforbundet, Norsk Kritikerlag og Den norske Forleggerforeningen.

Ungdommens kritikerpris er ein pris for norsk skjønnlitterær samtidslitteratur, delt ut av elevar i vidaregåande skule.

I pressemeldinga står det at rundt 250 norske skjønnlitterære vaksenbøker er lest og vurdert, og at juryen har nominert dei åtte beste til prisen.

- Norsk samtidslitteratur er rik og mangfaldig, i tematikk, stil og form, og det vert gitt ut mange bøker av høg litterær kvalitet. Mellom dei nominerte er det både gamle travarar og meir ukjende stemmer. I år var det særleg mange kvinnelege forfattarar som utmerkte seg med sterke bøker, noko som også vert spegla att i den endelege lista, som er sett saman av seks kvinner og to menn, seier juryleiar Ola Jostein Jørgensen i pressemeldinga.

Jørgensen har vore med i nominasjonsjuryen saman med litteraturkritikarane Gro Jørstad Nilsen og Ida Vågsether.

No vert dei nominerte bøkene sendt ut til sju juryklasser i vidaregåande skule som skal lese, diskutere og kåre vinnaren. Blant skulane er Atlanten vgs. i Kristiansund.

Prisen vert delt ut på Sentralen i Oslo, 14. mars 2019.

Dei nominerte er:

Marit Eikemo - Gratis og uforpliktande verdivurdering. Samlaget

Trude Marstein - Så mye hadde jeg. Gyldendal

Sonja Nyegaard - Mørket er et mirakel. Kolon

Per Petterson - Menn i min situasjon. Oktober

Kjersti Skomsvold – Barnet. Oktober

Ellen Mari Thelle - Bernard banker på. Flamme

Gunnhild Øyehaug - Presens Maskin. Kolon

Stig Aasvik - Ordføreren i Oslo. Cappelen Damm

Grunngjeving frå juryen, om nominasjonen til Gunnhild Øyehaug, Presens Maskin frå forlaget Kolon:

"En absurd og leken science fiction-roman som tar opp store spørsmål ved bruk av astrofysikkens multiversteori, det vil si teorien om parallelle verdener. Presens maskin er en bok som slekter på forfattere som Jorge Luis Borges, David Foster Wallace og Rolf Sagen. Øyehaug skriver bokstavelig og metaforisk om eksistens, mening, tilknytning, språk og tanke. Formen virker lett og stilen munter, samtidig som det er en intelligent og mangefasettert roman. Bokens språk er i særklasse, og den kan leses utelukkende for sine gode replikker og humoristiske scener. I en tid hvor mange forfattere skriver litteratur som ligger tett opp til eget liv, er Presens Maskin et friskt, visjonært pust fra en forfatter som ikke har sin make i norsk samtidslitteratur. "