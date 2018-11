Den store kinodagen i Ørsta

Kultur

– Den store kinodagen byd på eit rikhaldig program der ein får billetten til halv pris. Vi har litt forskjellig frå kiosken å spandere også denne dagen, heiter det i ei pressemelding frå Ørsta kulturhus.

For dei minste viser dei filmane Småkrypenes Magisk Hage og Kutoppen.

– Gåsehud 2:Monsterkvelden høver for dei som er litt større, filmen har aldersgrense 9 år og då har ein lov å sjå den i følge med vaksne frå ein er 6 år.

Nøtteknekkeren og de fire kongerikene har også 9 års aldersgrense.

– For alle som likar å synge enten i dusjen eller i kor, kom og ver med på Mamma Mia: Here we go again som Sing-along-kino. Endeleg kan ein sitje i ein kinosal og få lov til å synge med så mykje ein vil! Songtekstene vil bli vist, elles er ikkje filmen teksta.

Skjelvet vert og vist. Den store kinodagen vert avslutta med grøssaren The Nun.

– Den passar ikkje for dei sartaste av oss. Filmen blir vist med Atmos-lyd, har 15 års aldersgrense og høyrer til i Conjuring-universet som grøsseglade filmelskarar er godt kjende med.