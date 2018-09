– Opplevingane står i kø

Kultur

– Kva betre måte å markere at kulturhuset feirar 40 år i år, enn å ta turen og oppleve kulturhuset frå innsida, seier kulturhussjefen, stolt over å kunne presentere haustprogrammet for Ørsta si storstove.

40 år med kultur. 40 år med song, latter, alvor og rørande augneblink frå scena. Hausten skal også ha alt dette.

– Eg prøver så godt eg kan å sette saman eit variert program. Eg tenkjer alltid på at det skal femne breitt, og at det skal vere noko for alle. Alle skal kunne finne noko dei kunne tenke seg å oppleve. Og så er eg alltid takksam for innspel frå publikum også, om det er noko folk vil ha meir eller mindre av. Eg vil gjerne vite det!

Opplevingar i kø

Hausten har starta friskt med både kinokonsert med Queen, foredrag med Geir Lippestad og konsert i festsalen, med småbord og skjenkeløyve, med Bergen Bluesband. Og det vil halde fram i same stil.

Allereie torsdag (i dag) er det konsert med Maria Haukaas Mittet: Jåla frå Lakselvnes, og fredag er det show i festsalen med Adam Schjølberg – Mellom Barken og Feen.

– Sistnemnde er eit godt eksempel på at eg tek folk på ordet når dei ønskjer seg noko. Adam er spesialbestilt til ørstingane, fortel Skarstein, som håper på godt besøk.

For dei minste kan kulturhuset i haust by på både teater og familieshow. Riksteateret har Ørsta som fast stoppestad eit par gongar i halvåret, og kjem m.a. med Karius og Baktus, noko som har gått for fulle hus også tidlegare. I november kan dei yngste, og også dei litt eldre, gle seg til Interaktiv framsyning: Rytmar frå verdsrommet. der kulturhussjefen trur mange vil verte overraska over eit spektakulært show med heftige rytmar og ei , utanomjordisk spenning. For dei minste er det også teater med Jul i Blåfjell og Mio min Mio. Begge kan vere vel så artig å få med seg for dei vaksne som for borna, vurderer kulturhussjefen.

Lokale aktørar

– Og så er det dei alltid like populære lokale framsyningane. Der vil eg rose alle som bidreg. Eg vil at folk skal kjenne eigarskap til kulturhuset, og eg er alltid like glad når folk bestiller lokale, om det er til ballettframsyning eller eit privat bryllaup. Særleg dei lokale arrangementa trekkjer eit stort publikum, og det likar eg!

For alle

Det fine med Ørsta kulturhus, meiner kulturhussjefen, er at variasjonen og moglegheitene er store og mange.

– Om du likar å sitje tilbakelent i stolen i teatersalen og berre lytte, eller om du ønskjer å samle venegjengen rundt eit småbord i festsalen og verte underheldt.

Av konsertar framover er mellom andre Hanne Kolstø med band i slutten av oktober. Kolstø har vore nominert til Spellemannsprisen fire gonger, kjem frå Sykkylven og syng på norsk, eller ekte sunnmørsk om du vil.

Alltid like populære Vamp står også på programmet, og kulturhussjefen trur også mange vil kunne ha gleda over å kunne oppleve alt frå Inge Bremnes til Claudia Scott og julekonsert med JereMaya. På teatersida trekkjer ho særleg fram «Stein i lomma» som ei spennande framsyning ho oppmodar folk om å få med seg.

– Her kjem Hollywood til Nord-Noreg og får teste seg på bygdelivet. Dei to som spelar har til saman 15 roller. Ei skikkeleg feelgood-komedie regissert av Erik Poppe. Dette vert bra! Og ikkje ver redd om du ikkje kjenner namna eller innhaldet i alt som står i programmet. Eg kan love at det er kvalitet i kvar einaste post.