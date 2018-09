– Filmen er like relevant i dag som i 1935

Kultur

I år er det 200 år sidan Mary Shelly gav ut boka Frankenstein. Dette har blitt markert av Høgskulen i Volda, og eit ledd i denne markeringa skjer fredag i Volda filmteater.

– Forskingsdagane tok kontakt med oss og spurte om vi kunne tenke oss å lage eit arrangement knytt opp mot Frankenstein. Då vart det naturleg å velje Bride of Frankenstein som er ein verkeleg klassikar, seier Dave King, Jon Harman og Ante Lundberg som står bak arrangementet.

Dave’s Movie & Music Nights inviterer med jamne mellomrom til heilaftnar der filmvising av både klassiske filmar og kultfilmar står på programmet. Desse kveldane skal vere meir enn berre å sjå ein film. Komande fredag vert lysshow som står i stil med filmen som ørstingen Håvard Krøvel-Velle står bak, og det blir open bar og DJ etter filmen.

– Meininga med desse arrangementa er at folket skal vere ute saman heile kvelden, og ha det kjekt saman. Vi har tidlegare hatt suksess med Jaws og Blade Runner. Vi vonar at mange vil ta turen no. Til meir folk som kjem, jo meir aukar sjansen for at vi får til fleire slike kveldar, seier King.

Mange som har analysert Bride of Frankenstein meiner at filmen har homofil undertekst. Regissør James Whale var open homofil i eit samfunn der det ikkje var akseptert.

– Vi har sett at slike haldningar eksisterer i vår samfunn også i dag. Difor er Bride of Frankenstein like relevant i dag som i 1935, seier King.

Bride of Frankenstein var ein oppfølgjar til lågbudsjett-filmen Frankenstein frå 1931. Oppfølgjaren var ein påkosta film, og ifølgje arrangøren ein film det er verdt å få med seg.

– Bride of Frankenstein er og ein flott og ikonisk film som alle bør sjå. Det er ikkje berre ein horror-film, men ein morosam film, seier Lundberg.