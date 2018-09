Leva livet i Mørehallen

Kultur

Det er snart femti år sidan Åge Aleksandersen debuterte som artist, og få i norsk musikkliv fortener vel tittelen «ei levande legende» meir enn han. I 2018 har han levert ei gullrekke av konsertar rundt om i landet, og den 29. september er turen endeleg komen til Volda.

Sist helg la Åge Aleksandersen og Sambandet hovudstaden for sine føter, og leverte to utselde konsertar på Rockefeller. Oslo fekk oppleve ein Åge i toppform og ei hitparade som strakk seg over to timar. Det er få som tenkjer særleg over at mannen snart er 70 år, han er no i følgje musikkjournalistane på sitt aller beste i karrieren. Sambandet leverer varene som alltid, og er på denne turneen supplert med ei blåsarrekkje som gir ein ny dimensjon til låtane.

Konserten i Mørehallen er så nær som obligatorisk i år. Åge Aleksandersen er eit ikon og har for lengst skrive seg inn i norsk musikkhistorie. Han har levert alt frå dei mjukaste balladene til den norske rocken sine største stadionhits. Om du er 20 eller 70 år, så vil Åge alltid finne ein streng hos deg han vil spele på.

Etter Åge har levert varene neste laurdag, så står det nok ein entusiastisk gjeng klar til å ta over stafettpinnen. Loveshack har føtene godt parkert i 80-talet, og det har dei siste åra i Mørehallen vist seg som ein god stad å vere. Det er opplest og vedteke at den beste musikken vart laga på åttitalet. Trur du noko anna, så vil ein konsert med Lovshack få deg til å skifte meining.

Dei siste åra har voldafotballen og Mørehallen stått for høgdepunkta på konsertfronten i Volda, og det vert satsa tungt for å skipe til fest i storstova vår, fortel primus motor Kenneth Nydahl. Hundrevis av dugnadstimar går med for å gjere hallen klar til konsert, og vi prøver alltid å gjere det neste arrangementet litt betre enn det forrige. I år har vi klokketru på at Åge gir full gass på scena, så no handlar det berre om at vi fyller hallen og gir han den velkomsten han fortener, avsluttar Nydahl.