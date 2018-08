Kultur

Gruppe 13 er ein måleklubb som har sitt utspring i Volda. Gjennom dei siste 40 åra har mange kunstnarar vore innom Gruppe 13. I dag er det Anne Kalvatsvik, Kjetil Myskja, Anne Marit Varpen, Else Eikrem, Jacob Heltne, Brit Kalvatn og Geir Lillemark. På måndag var målegruppa samla i Ørsta for å gjere Kunsthuset klar til jubileumsutstilling som opnar laurdag 1. september.

– Utstillinga vil vere open i ei veke, og vi gjer dette for å markere at vi er 40 år. No er vi sju kunstnarar som er med i Gruppe 13 og det har vore mange ulike kunstnarar som har vore innom gruppa gjennom åra, seier Kalvatsvik som er leiar for Gruppe 13.

Alle dei sju kunstnarane som i dag er med i Gruppe 13 stiller ut på Kunsthuset.

– Variasjonen i utstillinga er stor og vi har veldig ulike stilar.

Starta med eit målarkurs

Etter eit målarkurs med Volda friundervisning hausten 1977 kom det ønske om fleire målarkurs. Etter initiativ frå Heltne vart det ordna eit nytt kurs i Gamlegymnaset. Det var tretten deltakarar på kurset og i Møre vart dei omtalt som Gruppe 13. I mai 1978 møttest fleire kunstinteresserte for å finne ut om det var interesse for å danne ei framtidig kunstnargruppe, og det var det. Det vart vedteke eit nytt møte i september og at gruppa skulle få til ei utstilling i oktober same år. Heile 800 personar var innom den første utstillinga som var i underetasjen på Volda Turisthotell.

Heltne, Varpen og Kalvatn har vore med sidan oppstarten i 1978 og er framleis aktive i Gruppe 13. Ifølgje Heltne har Gruppe 13 hatt om lag 40 kollektive utstillingar.

I mange år hadde Gruppe 13 Gamlegymnaset i Volda som tilhaldsstad. Sidan 2015 har dei ikkje hatt ein fast møtestad.

– Vi har ikkje hatt nokon fast møtestad der vi kan måle på nokre år. Gjennom året så arrangerer vi nokre medlemsmøte og så har vi fått til ei juleutstilling. Vi held kontakta og så målar vi stort heime kvar for oss, seier Kalvatsvik.

Jubileumsutstillinga vil vere open i ei veke. Brit Aa. Aarseth vil opne utstillinga og det vert og musikkinnslag.

– Vi vonar at mange vil legge turen innom, seier Kalvatsvik.