– Her er nok mange som ikkje har vore på Leira og Viddal endå. Vi trur på folkevandring

Kultur

Det seier Odd Magne Vinjevoll i Ørsta næringskontor om Hjørundfjord mat- og kulturfestival. Om nokre veker er det von om at det blir folkevandring til Bjørke der mat- og kulturfestivalen skal arrangerast. I fjor vart det arrangert ein gourmetkveld og ganespa i Bakketunet der hovudingrediensane var henta frå spisskammerset i Hjørundfjorden og Ørsta kommune. Dermed var frøet sådd for det som no blir ei festivalhelg første helga i september.

– Dette er eit konkret resultat av arbeidet med Masterplanen for reiseliv, og er eit steg i å setje lokale matprodusentar, reiselivsaktørar og publikum nærare kvarandre.

Hjørundfjord mat- og kulturfestival skal arrangerast frå 7.- til 9. september. Det er eit fullpakka program som ventar dei besøkande. Festivalen startar med ein eksklusiv gourmetkveld i røykstova i Bakketunet. Laurdag vil landbruks- og matminister Jon Georg Dale stå for den offisielle opninga av festivalen. Marknadsplassen der lokalmatprodusentar får vise seg fram vil vere open, det vil blir arrangert guida turar, seminar og kurs i partering/nedskjering av slakt. Erkegarden, som er under restaurering, vil og vere open for gjestar denne helga.

I tillegg til arrangementa på Bjørke er det lagt opp konsert i Jensaløda på Leira, foredrag om gamle båtar og seminar om vinproduksjon på Viddal.

Arrangøren vonar å trekke til seg både lokale og tilreisande.

– Vi tenkjer ei folkevandring til Bjørke. Dei små produsentane vil få sin marknadsplass under festivalen. Her kan dei snakke med folk, promotere varene sine og kanskje kan dette vere med på at nokon klarer å skape arbeidsplassar på gardane eller i bygdene sine. Målet er at festivalen skal gje ringverknader i heile Ørsta kommune, og også utanfor.

– Kven er målgruppa for denne helga?

– Vi tenkjer veldig breitt og dette skal vere for alle. Hjørundfjorden er sjølvsagt ein fellesnemnar og her er nok mange som ikkje har vore på Leira og Viddal endå. Dette er attraksjonar som vi ønsker å vise fram og gjere meir kjende. Festivalen skal vere med på å marknadsføre Hjørundfjorden. Til seinare arrangement legg vi kanskje setet for desse dagane ein anna stad i fjorden. Vi ønsker å få opp etableringslysta og busetnaden, i tillegg til å utvide turistsesongen.