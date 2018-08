20 lokale artistar på scena

Kultur

– Neste år er det femårsjubileum. Då kjem Metallica, fleipar Hans Robert Bondhus frå Musikk i Sentrum.

Men det er nok ingen tvil om at dei kunne ha klart det, eldsjelene bak musikkfesten. Viss dei berre hadde hatt lyst.

Men sidan starten har Musikk i Sentrum vore staden der lokale artistar og band kan sole seg i glansen på ei etterlengta scene. Både nye og etablerte artistar har stått på scena, og tradisjonen har fått solid fotfeste i musikklivet i Ørsta og omland.

– Interessa for å vere med berre aukar. Ekstra kjekt er det å sjå nye ungdomar ta steget til scena, seier Nils Dragnes.

20 artistar har meldt si interesse for å vere med. Blant dei: Dalsbø, Skapsmak, og som vanleg: Stig Ulv opnar gildet.

– At etablerte band stiller opp saman med nye artistar, er gull verd. Det gir inspirasjon og motivasjon, og viser at det går an å leve draumen. Sjå på Rotlaus til dømes, som spelte her dei to første åra. Dei turnerer no landet rundt. Draumar kan verte realisert, seier Miranda Tryggeset, Nils Dragnes og Hans Robert Bondhus.

Det er dei tre som dreg lasset saman. Det har balla på seg dei siste åra, og no ser dei også etter eit nytt medlem i styret. Dei treng fleire krefter.

– Det er utruleg mykje arbeid å få dette på plass, men det er utruleg givande og kjekt å halde på med, fortel dei.

Dei har fleire samarbeidspartnarar med på laget. Handballgruppa stiller med aktivitetar for dei yngste.

– Vi utviklar oss stadig. I år har vi eit ekstra fokus på dei yngste. Vi vil at dei skal oppleve at det er kjekt å vere her, og har planar om mange artige aktivitetar. Så kan foreldra få tid til å nyte musikken dersom ungane vert litt lei.

Dei lovar både mat og kiosk på staden. Og Hotell Ivar Aasen byd på eigen Musikk i Sentrum meny rett over gata for Laguneparken. Her vert det også kveldsarrangement etter at festen er over i Laguneparken.

– Det er godt å oppleve at også andre står på for at dette skal vere eit best mogleg arrangement for alle, seier Dragnes.

Det viktigaste av alt står att: Å sørge for sol og fint vêr.

– Men vi har teltduk. Så alle skal få det tørt og godt. Men i løpet av dei fire åra vi har hatt dette, har det vore sol berre ein gong, og det var i fjor, så vi satsar på at det også kjem til å verte ein fast tradisjon.