Ulstein leverer til kinesisk havindustri

Ulstein Design & Solutions AS og ZPMC-verftet i Kina har skrive under ei designkontrakt på to ulike serviceoperasjonsskip for havvind, heiter det i ei pressemelding frå Ulstein Design & Solutions.

Det er Shanghai Electric Windpower Group som skal ha skipa, som vert dei første spesialdesigna SOV-skipa til den kinesiske havvindindustrien.

Posisjon

- Vi valte Ulstein ut frå den leiande posisjonen dei har innan havvindmarknaden, med erfaring og prosjektreferansane, og at dei er til stades lokalt i Kina, seier Ma Chengbin, administrerande direktør i Shanghai Electric sitt engineeringsselskap i pressemeldinga.

Skipa vil være av ulike design, der begge er utstyrt med skrogformene X-BOW® og X-STERN®.

- Vi set stor pris på at Shanghai Electric og ZPMC har valt Ulstein til å designe dei første SOV-skipa til Kina. Desse vil vere med på å sette ein standard for framtidas O&M-operasjonar i Kina. Vi har samarbeidd svært godt med klientane og våre kollegaer i Noreg, og vil halda fram med å bidra til å utvikle den kinesiske havvindindustrien.

Det seier Johannes Røren, administrerande direktør i Ulstein Marine Services i Shanghai, i pressemeldinga.

Ulstein leverte sitt første dedikerte design for havvindstøttefartøy til den europeiske markedet i 2014. I åra etter har Ulstein designa og bygd fleire andre O&M-skip for havvindmarknaden, og har også utvikla Jsåkalla ones Act-tilpassa havvindskip for den amerikanske marknaden.