New Articles

Søndag ettermiddag vart det innført kolonnekøyring grunna uver på rv 15 Strynefjellsvegen, og seint på ettermiddag melde Statens vegvesen at vegen vart heilt stengt grunna uver.

Måndag morgon stod det i Statens Vegvesen sine trafikkmeldingar at Strynefjellstunnelen framleis var stengt i begge retningar - men ut på formiddagen kom det melding om at fjellovergangen igjen var opna for trafikk.