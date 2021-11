- Stor pågang frå føresette som vil teste borna sine for virus som gir forkjøling og lungebetennelse 

New Articles

Mange foreldre vil på teststasjonen i Hovdebygda no teste borna sine for RS-virus, melder Ørsta kommune.

- Det sirkulerer for tida ein del RS-virus blant både born og vaksne i Ørsta og Volda. Dette veit vi då nokre prosent av koronatestane også vert analysert for øvrige luftvegsvirus, mellom anna RS. Denne analysen er det laboratoriet som tek på eit tilfeldig utval av prøvene , for å overvake kva virus som sirkulerer i befolkninga.

Dette skriv kommunen på heimesida.

RS-virus (respiratorisk syncytialvirus) er eit luftvegsvirus som normalt sirkulerer i befolkninga i vinterhalvåret. Nesten alle barn har gjennomgått infeksjon med RS-virus før dei fyller to år. Vaksne og større barn får vanlegvis berre forkjølelsessymptom med hoste, feber og tett og/eller rennande nase.

- Hos barn under to år kan denne forkjølelsen imidlertid også etter nokre dagar trekke ned i lungene og gi ein nedre luftvegsinfeksjon. Dei aller fleste vert betre i løpet av 3 - 5 dagar, men nokre få prosent vert så sjuke at dei har behov for sjukehusinnlegging.

Det er barnet sitt symptom og allmenntilstand som er avgjerande for behov for behandling og innlegging.

- Barn som vert så sjuke at dei har behov for sjukehusinnlegging vert gjerne testa for RS-virus på sjukehuset. For andre barn får det ingen "behandlingsmessig" konsekvens om ein testar for RS-virus, då det er symptoma som bestemmer om dei treng vidare behandling. Det er difor ingen grunn til å teste desse barna for RS-virus, skriv kommunen.

Dersom du er bekymra for ditt sjuke barn, skal du ta kontakt med fastlege eller legevakt. Symptom på alvorleg luftvegsinfeksjon som kan krevje behandling er t. d:

Rask pust eller pustevanskar

Sløvt barn og dårleg kontakt

Lågt væskeinntak og tørre bleiar

Generelt bør terskelen for å ta kontakt med lege vere lågare jo yngre barnet er, spesielt for spedbarn.





Kommunen minner om at det framleis er viktig å halde sjuke barn heime frå barnehage og skule.

- Dette avgrensar spreiinga av koronavirus, RS-virus og andre luftvegsinfeksjonar. Ein er generelt mest smittsam rundt symptomstart.