Ei gruppe som hevdar å stå bak byggjeprosjektet på ei aude strand ved Hjørundfjorden står (nesten) fram

Søkte ly - men ikkje løyve

- Pandemien førte til at vi ofte søkte ly i Tregrøvene, for å søkje rekreasjon og fellesskap. I samhaldet på denne aude plassen blei ein ide plutseleg til: Kva om vi gjer området meir tilgjengeleg , slik at fleire kan nytte seg av den?