Gjennom et samarbeid med Volda kommune, og Høgskulen i Volda, har det blitt gjort en undersøkelse basert på trivsel, tilflytting og fraflytting i Volda. Undersøkelsen baserer seg på anonyme svar blant annet gjennom et spørreskjema, og det er høgskulen som har ansvar for datainnsamlingen.