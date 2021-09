New Articles

Det var duket for sosial sammenkomst for flere eldre onsdag ettermiddag, og samtlige stod klare når skyssen kom for å frakte de til Rekkedal Gjestehus. Finstasen var på, og smilet gikk rundt på de fleste. Tilbudet er et samarbeid mellom Ørsta kommune og Ørsta Røde Kors for å forebygge ensomhet blant eldre under pandemien. Tilbudet er helt gratis, og inkluderer transport tur-retur, middag og dessert.