- Med det låge rentenivået vi har no, taper ein pengar ved å ha dei på konto

New Articles

Det seier Andre Skotheim, banksjef for personmarknaden i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, i ei pressemelding

- Vi brukar mindre og sparar meir. Og vi sparar både meir og smartare enn tidlegare. Og 2021 ser ut til å bli nok eit rekordår for sunnmøringane, opplever Skotheim.

- Ei undersøking gjennomført av Respons analyse for SpareBank 1, viser at mange av oss har gjort vesentlege endringar i privatøkonomien vår. Dette sjølv om tre av fire fortel at pandemien har påverka økonomien, heiter det i pressemeldinga.

- Søre Sunnmøre har så langt vorte mindre ramma av pandemien enn andre delar av landet. Det ser vi også på økonomien, der dei fleste har halde på både jobb og inntekt gjennom pandemien. I tillegg har vi vorte flinkare å spare, seier Andre Skotheim.

Han gjer det altså klart at med det låge rentenivået som no er, er det faktisk slik at ein taper pengar ved å ha pengane ståande på konto.

Fond

Banken har merka ei aukande interesse for fondssparing.

- Dette er noko folk flest har notert seg, og dette bidreg til at ein leitar etter alternativ som fondssparing. Vi ser også at bankkundane stadig aukar behaldninga på sine sparekontoar. Mindre reising og lågt rentenivå er to av årsakene, heiter det i meldinga til pressa.

- Særleg pandemien har nok gjort oss merksam på viktigheita av å ha pengar på ein bufferkonto, slik at ein har til uførtette utgifter, seier Skotheim.

- Når ein har vel til månadslønner på ein bufferkonto, er det lurt å halde fram sparinga i fond. Det er også viktig å minne om at renta kjem til å stige, noko som sjølvsagt vil føre til øke utgifter for hushaldingane. Eg trur likevel dei aller fleste vil takle, i alle fall så lenge ein ikkje mistar jobben, at renta stig gradvis over tid, seier Skotheim.