Tysdag var ordførar Stein Aam, på vegne av ni kommunar på ytre og indre Sunnmøre, i Geiranger på kakefest for å feire stortingsvedtaket om at det skal byggjast ny veg over Strynefjellet. Både Aam og Stranda-ordførar Jan Ove Tryggestad heldt takketale for fylkestingspolitikarane.