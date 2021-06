Rår frå dispensasjon til Moane gard

New Articles

NVE rår frå at Ørsta kommune no gir dispensasjon til eigaren av Moane gard i Follestaddalen.

Eigaren ønskjer å etablere tomt for maskinstasjon med å deponere om lag 25 000 kubikk massar på Moane.

- NVE meiner at saka er for dårleg opplyst både i høve vurdering av fare for flaum og erosjon, og kva konsekvensar det planlagde tiltaket vil har for vassdragsmiljøet.

- Vi kan ikkje ta endeleg stilling til dispensasjonsspørsmålet før det er gjort betre greie for desse forholda, og rår kommunen frå å gjere vedtak om dispensasjon før forholda er vurdert, skriv Ann-Kristin Larsen, fungerande seksjonssjef i NVE i eit brev til Ørsta kommune.

Ein del av arealet som er planlagt fylt opp skal nyttast til landbruksføremål, og resten av arealet skal vere til maskinentreprenør-verksemd.

Bekkar

NVE meiner at sidebekkane kan gi utfordringar med flaumvassføring sjølv om dei ikkje vert fanga opp av aktsemdskarta, og saknar at denne problemstillinga er vurdert i saka.

- Det kan sjå ut til at planlagde vil føre til inngrep i sidevassdraget og bekkane som drenerer mot Follestaddalselva, men både kartmaterialet og skriftleg omtale av tiltaka gir lite informasjon om eventuelle inngrep i vassdraget, skriv NVE.

- Dersom det er planlagt inngrep i eller langs vassdraget, må det gjerast greie for kva konsekvensar tiltaket har for allmenne interesser i vassdraget. Som døme på allmenne interesser kan nemnast fisken sin frie gang, allmenn ferdsel, naturvern, biologisk mangfald, vitskapleg interesse, kultur og landskapsomsyn, jordvern, omsyn til flaum og skred osv. Det bør også gjerast greie for eventuelle avbøtande tiltak for å redusere konsekvensar for allmenne interesser, skriv NVE.

Dei viser også til vassressurslova med krav om at det langs breidda av vassdrag med årssikker vassføring skal oppretthaldast eit avgrensa naturleg vegetasjonsbelte som motverkar avrenning og gir levestad for plantar og dyr.

- I saka er det slik vi les ikkje gjort vurderingar av tiltaket i høve til kantvegetasjon langs vassdrag.

På generelt grunnlag rår NVE til at bekkar vert haldne opne.

- Bekkar har stor verdi både for dei biologiske prosessane og for naturopplevinga i nærmiljøet. Lukking av bekkar kan føre til auka skadar som følgje av overfløyming, enten fordi røyra er underdimensjonert eller fordi dei går tette. Tiltakshavar har ansvar for at røyra er riktig dimensjonert for å tole flaumvassføring, og at tiltaket ikkje er til skade eller ulempe for allmenne eller private interesser. Tiltakshavar vil vere erstatningspliktig om eit vassdragstiltak fører til skade, skriv NVE til kommunen.