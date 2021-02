New Articles





Sparebank 1 Søre Sunnmøre kjem styrka ut av året 2020, og kan vise til solid kundevekst og soliditet.

Det går fram av ei pressemelding frå banken.

Forebelse rekneskapstal viser eit resultat etter skatt på 122,9 millionar kroner. Det er 32 millioner kroner lågare enn året før. Resultatnedgangen skuldast ekstraordinære finansinntekter i 2019.

- Det er veldig gledeleg at banken kan vise til eit så godt resultat i eit krevjande år. Tala viser ved SpareBank 1 Søre Sunnmøre har styrka sin posisjon i markedet, seier administrerande direktør Stig Brautaset.

Styret foreslår å setje av 10 millionar til gode tiltak, og det er foreslått eit kontantutbytte på fem kroner per egenkapitalbevis. Dette er tilpassa Finanstilsynet sine føringar.

Det førebelse årsresultatet for 2020 viser god inntektsvekst, med auke i netto renteinntekter inkludert provisjon frå kredittføretaka og andre provisjonsinntekter. Sjølv med koronapandemien som bakteppe er det ikkje identifiserte nye behov for tapsavsetning på enkeltengasjement. Tala viser også at banken har lågare misleghald og overtrekk enn året før, heiter det i meldinga til pressa.

- Dette viser at kundane våre har klart seg godt gjennom koronaåret, seier Brautaset.

Tek markedsdelar

SpareBank 1 Søre Sunnmøre holdt fram med å ta markedsandelar og har hatt vekst i både utlån og innskot i 2020. Utlånsveksten var på heile 8,2 prosent, nær det doble av markedsveksten.

- I over 166 år har SpareBank 1 Søre Sunnmøre bidrege til å gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre. Det har vi også gjort gjennom koronaåret ved å fortsette å låne ut pengar til privatpersonar og levedyktige bedrifter, samt gitt støtte til lag og organisasjonar, seier Brautaset.

Framtidsutsikter

Aktiviteten i norsk økonomi har styrka seg dei siste månadane, men det er framleis knytt usikkerheit til korleis koronapandemien vil påverke næringslivet på litt lengre sikt.

- I 2020 har næringslivet vist at det har ei unik evne til å omstille seg. Den låge arbeidsløysa og ein prisvekst på bustadar som er lågare enn i byane tyder også på stabilitet i den regionale økonomien. Vi meiner difor det er grunn til optimisme for 2021, seier Brautaset. i pressemeldinga.





Nøkkeltal:

· Netto renteinntekter: 151,3 mill. kroner (156,7)

· Kostnadsprosent: 44,2% (40,4%)

· Ordinært resultat etter skatt: 122,9 mill. kroner (154,9)

· Avkastning på egenkapital: 9,3% (12,7%)

· Styret foreslår eit kontantutbytte på 5,00 kroner per egenkapitalbevis, totalt 5. mill. kroner

· Styret foreslår ei avsetning til gåvefondet på totalt 10 mill. kroner

· Rein kjernekapitaldekning forhaldsmessig konsolidert: 18,4% (18,5%)

· Vekst i utlån på totalt 8,2% (9,8%) inkl. kredittføretak

· Vekst i innskot på totalt 3,6% (7,9%)