Du grøne glitrande tre, god dag!

New Articles

Ei etterlengta julegran er no på plass ved Haldeplassen i Ørsta.

I fjor kom grana opp første søndag i advent, med både hornmusikk, appellar og gang rundt treet.

I år såg det lenge mørkt ut på Lystad-hjørnet, men kommunegartnar Olav Saure forsikra gran-saknande ørstingar om at grana var på veg.

Og no er ho på plass. I det stille vart ho tend på torsdag, og lyser no opp for dei som vil sjå, i ei elles nokså mørk tid.

Ho vert nok glad for både besøk og ein liten julesong, for dei som har lyst. I år er ho nemleg ekstra fin, for å glede ekstra mykje.