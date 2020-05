Opnar også for besøk på institusjonar og bibliotek

New Articles

Komande måndag opnar Volda kommune opp for besøk på institusjonar. Slike besøk må avtalast på førehand, og skal skje utandørs. Også biblioteka opnar.

Dette fortalde ordførar Sølvi Dimmen og smittevernlege Bent Ingebrigtsen på ein pressekonferanse fredag.

Volda folkebibliotek opnar måndag 11. mai, og biblioteket på Grodås to dagar seinare. Også Volda filmteater bur seg på å opne, men det er førebels ikkje klart når dette skjer.

- Når det gjeld heimetenestene våre, så følgjer vi dei nasjonale smittevernreglane, og det skal vere trygt å få besøk av heimetenesta. Alle med symptom på forkjøling eller luftvegsinfeksjon held seg heime, sa Dimmen.

Voldahallen og Honndalshallen er delvis opna, men med strenge restriksjonar.

Det er no høve til offentlege arrangement med inntil femti deltakarar. Ansvarleg arrangør pliktar å ha full oversikt over alle som deltek, for eventuell seinare smittesporing. Private arrangement kan ha inntil tjue deltakarar.

- Det er viktig for alle å ha oversikt over kven ein har hatt kontakt med. Skulle det oppstå smitte, vil ein då gjere smittesporingsarbeidet enklare, sa Ingebrigtsen.