Digitalt Bygdepride med Abid Raja og soknepresten

Som så mykje anna vart Bygdepride 2020 avlyst som fysisk arrangement. Men det vert digitalt arrangement, der mellom andre kulturminister Abid Raja og sokneprest Arne Moltubak deltek.

Torsdag 7. mai og laurdag 9. mai er datoane for arrangementet. Torsdag kveld vert det ein minikonsert med Knut Anders Sørum og ei helsing frå sokneprest i Ørsta, Arne Moltubak. Laurdag ettermiddag og kveld vert det appellar frå mellom andre kulturminister Abid Raja, leiar i FRI, Ingvild Endestad, ordførarane i Ørsta og Volda og frå Bygdepride sin eigen Anbjørn Steinholm Frislid.

– Bygdepride vart skipa for å fremje skeive sine rettar på bygda, og vi ville vise at bygdene våre er tolerante og aksepterande. Vi ynskjer å halde fram med å vise at bygdene våre er slik. Dette er viktig, ikkje berre for skeive, men for alle som kjenner seg litt annleis. Ørsta/Volda, Søre Sunnmøre og Nordfjord, skal vere samfunn der det er heilt greitt å vere den du er, seier leiar i styret for Bygdepride Ørsta/Volda, Anbjørn Steinholm Frislid.

Oppmodar til flagging

– Vi oppmodar også folk til å flagge med regnbogeflagg laurdag 9. mai. Sjølve kjem vi til å nytte oss av løyva frå Ørsta og Volda kommunar til å flagge i deira pynteflaggstenger, seier Steinholm Frislid.

Bygdepride vart for fyrste gong skipa i 2018. Det var fyrste gong det vart halde ein skeiv festival på bygda, og mange tusen tok del i feiringa. Bygdepride har sidan medverka til å skape tilsvarande arrangement over heile landet.

Styret for Bygdepride Ørsta/Volda var i full gang med å planleggje Bygdepride 2020 då koronakrisa kom. Styret forstod at det ville vere uråd å få til eit fysisk arrangement som planlagt, frå 4. til 9. mai.

– Sjølvsagt vart vi veldig lei oss. Både fordi sjølve arrangementet vart avlyst, men også fordi vi allereie hadde kjøpt inn ymse varer, og som medførte ei vesentleg utgift for oss. Heldigvis stod Sparebank 1 Søre Sunnmøre ved sponsoravtalen sin. Det er vi utruleg takksame for, seier Steinholm Frislid.

Samarbeid med kyrkja

Eit av hovudarrangementa som skulle vere under årets Bygdepride, var regnbogemessa i Ørsta kyrkje.

– Difor er vi veldig glade for at sokneprest Arne Moltubak tek del. At kyrkja viser eit ekte engasjement, har veldig mykje å seie for skeive i samfunnet vårt, seier Steinholm Frislid.

Programmet for digitalt Bygdepride kan folk få oversikt over på Bygdepride si eiga heimeside, bygdepride.no, og på facebooksida til organisasjonen.

Steinholm Frislid håper mange blir med på den digitale feiringa, og regnbogeflaggar, anten det er frå flaggstonga, altanen eller vindauget.