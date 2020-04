New Articles

Også Volda kommune har no avgjort at campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering i Volda kommune vert stengde i perioden 01.04 – 13.04.20, med unntak for dei som treng overnatting i samband med naudsynt arbeid. Dette har kommunen kome fram til i samråd med eigarane av campingplassane og bubil-parkeringsplassane.